NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air Liquide auf "Overweight" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Die Sorgen einiger Investoren hinsichtlich der Gewinnentwicklung des Gasekonzerns im zweiten Halbjahr seien übertrieben, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit Blick auf den jüngsten Kursrückgang./mis/stk