NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air Liquide auf "Overweight" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Der Industriegasekonzern habe solide Ergebnisse vorgelegt, schrieb Analyst Chetan Udeshi am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf den Zwischenbericht./ag/mis