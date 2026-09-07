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Symbol EADSF

AI Analyse

Deutsche Bank AG

Airbus SE Buy

11:21 Uhr
Airbus SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Airbus mit einem Kursziel von 232 Euro auf "Buy" belassen. Die Flugzeugauslieferungen im August entsprächen weitgehend den Erwartungen sowie den saisonalen Trends, schrieb Christophe Menard in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er sieht dadurch seine Kaufempfehlung untermauert./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus

Zusammenfassung: Airbus Buy

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
232,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
196,10 €		 Abst. Kursziel*:
18,31%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
196,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,02%
Analyst Name:
Christophe Menard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
230,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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