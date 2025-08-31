Airbus Aktie
Marktkap. 141,69 Mrd. EURKGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Airbus dürfte im August 61 Flugzeuge ausgeliefert haben, prognostizierte Chloe Lemarie in einer am Montag vorliegenden Studie. Das sei ein Anstieg von 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der August sei ein eher schwacher Monat mit Blick auf die Zahl der Auslieferungen./bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 09:52 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 11:31 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Airbus
Zusammenfassung: Airbus Buy
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
225,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
182,10 €
|Abst. Kursziel*:
23,56%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
182,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,54%
|
Analyst Name:
Chloe Lemarie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
199,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Airbus SE
|18:46
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18:46
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18:46
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|03.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|19.06.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|01.05.25
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.