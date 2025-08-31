DAX 24.037 +0,6%ESt50 5.367 +0,3%Top 10 Crypto 15,27 +1,1%Dow 45.545 -0,2%Nas 21.456 -1,2%Bitcoin 93.086 +0,5%Euro 1,1704 +0,1%Öl 68,10 +0,0%Gold 3.476 +0,8%
Airbus Aktie

182,12 EUR +3,38 EUR +1,89 %
STU
182,10 EUR +2,58 EUR +1,44 %
GVIE
Marktkap. 141,69 Mrd. EUR

KGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914

ISIN NL0000235190

Symbol EADSF

Jefferies & Company Inc.

Airbus SE Buy

18:46 Uhr
Airbus SE Buy
Airbus SE
182,12 EUR 3,38 EUR 1,89%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Airbus dürfte im August 61 Flugzeuge ausgeliefert haben, prognostizierte Chloe Lemarie in einer am Montag vorliegenden Studie. Das sei ein Anstieg von 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der August sei ein eher schwacher Monat mit Blick auf die Zahl der Auslieferungen./bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 09:52 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 11:31 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus

Zusammenfassung: Airbus Buy

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
225,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
182,10 €		 Abst. Kursziel*:
23,56%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
182,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,54%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
199,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

18:46 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
20.08.25 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
08.08.25 Airbus Buy Deutsche Bank AG
08.08.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
08.08.25 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

