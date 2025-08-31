Jefferies & Company Inc.

Airbus SE Buy

18:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Airbus dürfte im August 61 Flugzeuge ausgeliefert haben, prognostizierte Chloe Lemarie in einer am Montag vorliegenden Studie. Das sei ein Anstieg von 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der August sei ein eher schwacher Monat mit Blick auf die Zahl der Auslieferungen./bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 09:52 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 11:31 / ET

