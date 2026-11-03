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AI Analyse

UBS AG

Airbus SE Buy

11:16 Uhr
Airbus SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
195,94 EUR 3,76 EUR 1,96%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Airbus von 240 auf 230 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Flugzeugbauer dürfte 2026 besser abschneiden als erwartet, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Blick am Markt richte sich aber bereits auf das kommende Jahr, in dem Airbus leicht hinter den Erwartungen zurückbleiben könnte./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 21:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Airbus Buy

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
230,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
192,62 €		 Abst. Kursziel*:
19,41%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
195,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,38%
Analyst Name:
Ian Douglas-Pennant 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
230,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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