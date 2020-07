NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Airbus nach Auslieferungszahlen von Flugzeugen im Juni auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Die Zahlen signalisierten einen weiteren Bestandszuwachs während des zweiten Quartals, schrieb Analyst Sandy Morris in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Thema für den Flugzeugbauer müsse es sein, im Zeitverlauf die Bestände abzubauen und 2022 mit einer starken Bilanz zu beenden. Das sei machbar./ck/fba