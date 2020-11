NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach dem Kurssprung infolge der allgemeinen Impfstoff-Euphorie auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der deutliche Kursanstieg impliziere eine radikale Verbesserung der Aussichten für den Flugzeugbauer, schrieb Analyst Sandy Morris in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Morris ist sich diesbezüglich aber nicht sicher. Seiner Meinung nach würde ein wirksamer Impfstoff gegen das Coronavirus lediglich mehr zeitliche Sicherheit bringen, so dass man besser zwei bis drei Jahre nach vorne schauen könne. Der Haken sei, dass es diese Zeitspanne dauern könnte, bis die Unternehmen der Luftfahrtindustrie wieder ihre Bilanzen saniert haben./la/ag