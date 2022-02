NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Airbus nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Vor allem dank des Rüstungs- und Raumfahrtgeschäfts habe das operative Ergebnis (Ebit) des Konzerns positiv überrascht, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Heraus steche aber vor allem der hohe Barmittelzufluss. Derweil lägen die Ziele für 2022 knapp unter den Konsensschätzungen./gl/jha/