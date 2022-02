NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Airbus nach Jahreszahlen von 140 auf 150 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Flugzeugbauer habe mit dem operativen Ergebnis (Ebit) sowie dem freien Barmittelzufluss (FCF) die Erwartungen übertroffen, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Montag vorliegenden Studie. Dank einer weiter guten Kostenkontrolle dürfte das Ebit auch 2022 positiv überraschen - die Zielvorgabe des Unternehmens liege noch sechs Prozent unter der Konsensschätzung./gl/ajx