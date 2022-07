NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Neue Meldungen über die Flugzeugauslieferungen lägen leicht unter ihren Schätzungen, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem gebe es Gegenwind von der Währungsseite./mf/gl