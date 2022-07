NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Airbus nach Flugzeug-Auslieferungszahlen für Juni auf "Buy" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Dass Airbus 60 Verkehrsjets an Kunden geliefert habe, was im Jahresvergleich ein Minus von 21 Prozent bedeute, habe sie so erwartet, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer ersten Reaktion am Freitagabend. Mit exakt wie im Vorjahr bisher insgesamt 297 ausgelieferten Flugzeugen benötige Airbus im zweiten Halbjahr einen Anstieg der Auslieferungen um 35 Prozent im Jahresvergleich, um seine Prognose von 720 Jets zu erreichen./ck/stw