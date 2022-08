NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen für Juli auf "Buy" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Der Flugzeugbauer habe 46 Verkehrsjets und damit 2 weniger an seine Kunden ausgeliefert als von dem Analysehaus prognostiziert, schrieb Expertin Chloe Lemarie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Derweil sei der Auftragseingang dank des China-Geschäftes solide./la/gl