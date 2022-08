NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus anlässlich des Wechsels von Finanzchef Dominik Asam zum Softwarekonzern SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Während Asams Amtszeit habe der Flugzeugbauer die schwerste Krise in der Geschichte der Luftfahrt verzeichnet und könnte sie mit einer soliden Bilanz und einer - trotz des starken Rückgangs der Auslieferungen - stabilen Margenentwicklung beenden, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung./edh/ajx