NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Airbus nach einem Kapitalmarkttag des Flugzeugbauers von 145 Euro auf 140 Euro gesenkt. Die Einstufung beließ Analystin Chloe Lemarie auf "Buy". Nach der Investorenveranstaltung vor dem Wochenende könnten einige Analysten ihre Gewinnprognosen für das laufende Jahr senken, schrieb sie in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie selbst reduzierte ihre Gewinnprognose für das kommende Jahr leicht, sieht Airbus aber mit Blick auf die mittelfristigen Ziele nach wie vor gut aufgestellt. Aus diesem Grund bestätigte sie ihre Kaufempfehlung./zb/men