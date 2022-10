NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Airbus vor den am 28. Oktober erwarteten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Analystin Chloe Lemarie rechnet laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einem Wachstum des Konzernumsatzes um 21 Prozent (organisch plus 15 Prozent) im Vergleich zum dritten Quartal 2021. Zudem dürfte auch das operative Ergebnis deutlich zugelegt haben, vor allem dank des Geschäftsbereichs Commercial, der Zivilflugzeugsparte. Alles in allem dürfte das dritte Jahresviertel bestätigen, dass eine solide Kostenkontrolle das Ebit-Jahresziel des Flugzeugbauers selbst bei Lieferverzögerungen schützen könnte, auch wenn weiterhin Mengenrisiken bestünden./ck/he