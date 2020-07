ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Flugzeugbauer müsse umfangreiche Stellenstreichungen vornehmen, um seine Führungsposition zu verteidigen, schrieb Analystin Celine Fornaro in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit rund 15 000 Positionen bewege sich das Unternehmen am oberen Ende der Markterwartungen./mf/mis