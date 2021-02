ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Der Flugzeugbauer sollte vom beschleunigten Trend zur Klimaneutralität in der globalen Luftfahrt profitieren, schrieb Analystin Celine Fornaro in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ag/tih