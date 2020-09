NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat das Kursziel für Airbus von 93 auf 91 Euro gesenkt, die Aktien aber unverändert auf der "Conviction Buy List" belassen. Analyst Chris Hallam passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Währungsannahmen in den Bewertungsmodellen für Luftfahrt- und Rüstungskonzerne an - vor allem wegen dem zuletzt günstig gewordenen US-Dollar, für den die Investmentbank weiterhin einen negativen Trend erwartet. Die Auswirkungen davon in der Branche seien üblicherweise bedeutend./tih/jha/