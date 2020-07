NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Papiere von Airbus vor Quartalszahlen mit einem Kursziel von 84 Euro auf der "Conviction Buy List" belassen. Im Segment Airbus dürfte das operative Ergebnis (Ebit) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um etwa drei Milliarden Euro gesunken sein, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Montag vorliegenden Studie. Die beiden Sparten Helikopter und Verteidigung dürften sich dagegen im zweiten Quartal deutlich besser geschlagen haben als im Auftaktquartal des Jahres, weil sie vergleichsweise unbelastet von der Corona-Krise seien./bek/ag