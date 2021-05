NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Airbus nach Quartalszahlen von 134 auf 135 Euro angehoben und die Aktien auf der "Conviction Buy List" belassen. Die Ergebnisse und der Free Cashflow seien im ersten Quartal besser gewesen als erwartet, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Liquiditätsentwicklung sei der Grund für das etwas höhere Kursziel. Airbus nutze die Atempause der niedrigen Kapazitäten, um die Produktionsabläufe zu verbessern./bek/la