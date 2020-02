NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Die Ergebnisse des vierten Quartals 2019 seien wie erwartet ausgefallen, jedoch könne der Ausblick für das Jahr 2020 die Anleger enttäuschen, schrieb Analyst Sandy Morris in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er erwarte in den Jahren 2020 und 2021 keine Aktienrückkäufe oder außerordentliche Dividendenzahlungen. Letzteres könnte die Optimisten nachdenklicher stimmen./ssc/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2020 / 01:18 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2020 / 01:18 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.