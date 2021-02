NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Airbus nach Auslieferungszahlen des Flugzeugbauers im Januar auf "Hold" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Nach der starken Entwicklung im Dezember sei ein schwacher Start ins Jahr 2021 wahrscheinlich gewesen, schrieb Analyst Sandy Morris in einer ersten Reaktion am Freitag./ck/he