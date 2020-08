HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Airbus nach Zahlen von 65 auf 69 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Flugzeugbauer habe wohl das Schlimmste hinter sich, schrieb Analyst Andrew Gollan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eine Erholung sei aber alles andere als sicher. Der neuerliche Anstieg der Covid-19-Infektionszahlen in einigen Regionen dämpfe die Belebung der Nachfrage./bek/edh