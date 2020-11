NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Airbus angesichts positiver Nachrichten zu Corona-Impfstoffen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die Frage sei nun die einer angemessenen Bewertung, sollte sich die Luftfahrtbranche wieder erholen, schrieb Analyst David Perry in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Noch sei die Situation für die betroffenen Unternehmen herausfordernd; viele Investoren schauten aber schon auf die Zeit nach Corona. Bei Airbus seien derweil die Auslieferungen im Oktober auf den höchsten monatlichen Stand des Jahres gestiegen./bek/edh