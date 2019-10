NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Airbus nach Zahlen zum dritten Quartal von 161 auf 156 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Kursanstieg am Berichtstag trotz der Zielsenkungen für die Auslieferungen und den Free Cashflow lasse sich mit den längerfristigen Zielen für diese Kennziffern, der zuletzt zähen Kursentwicklung und den beibehaltenen operativen Gewinnprognosen begründen, schrieb Analyst David Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Management des Flugzeugbauers unternehme die richtigen Schritte./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2019 / 22:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2019 / 22:49 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.