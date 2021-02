NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 109 Euro belassen. Der Flugzeugbauer habe solide abgeschnitten, schrieb Analyst David Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Ziele für 2021 lägen zwar unter den Markterwartungen, erschienen aber sehr konservativ./la/edh