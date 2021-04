NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Airbus vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Analyst David Perry rechnet laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einem starken ersten Quartal des Flugzeugbauers. Es sei aber noch zu früh, die Erwartungen an das Jahr zu ändern./gl/he