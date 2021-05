NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Airbus nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Analyst David Perry hob in einer ersten Einschätzung am Donnerstag die soliden Barmittel des Flugzeugbauers hervor. Das Festhalten am Ausblick sei sinnvoll angesichts der mit dem Coronavirus verbundenen Unsicherheiten. Für mittel- und langfristig interessierte Anleger sei die Aktie weiterhin ein Kauf./bek/la