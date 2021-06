NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Airbus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 138 Euro belassen. Analyst David Perry beschäftigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie mit dem CO2-Ausstoß in der Flugbranche und der Notwendigkeit, diesen zu reduzieren. Mit einem Horizont von 15 Jahren sei der Flugzeugbauer Airbus ein klarer Profiteur angesichts des Handlungsbedarfs unter den Fluggesellschaften, die ihre Flotten verjüngen müssten./tih/tav