NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Airbus vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Die Unternehmen aus dem europäischen Luftfahrt- und Verteidigungssektor dürften insgesamt zwar ein glanzloses Quartal hinter sich gebracht haben, schrieb Analyst David Perry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings verbesserten sich die Aussichten. Als Antrieb verwies der Experte unter anderem darauf, dass Europäer nach der Aufhebung coronabedingter Einreisebeschränkungen ab Anfang November wieder in die USA reisen dürfen. Bei Airbus stelle sich vor allem die Frage, in wie weit die Lagerbestände an fertig gebauten Flugzeugen im Schlussquartal abgebaut werden können./la/he