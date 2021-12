NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Airbus von 160 auf 150 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der zivile europäische Luftfahrtsektor dürfte 2022 abheben und ein gutes Umsatzwachstum vorlegen, schrieb Analyst David Perry in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings hätten die Unternehmen mit höheren Anlaufkosten, Lieferkettenproblemen und den Covid-19-Folgen zu kämpfen. Für den Flugzeugproduzenten reduzierte er seine Gewinnprognosen für die Jahre 2022 und 2023./edh/mis