NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Airbus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Analyst David Perry empfiehlt laut einer am Freitag vorliegenden Studie zum europäischen Luftfahrt- und Rüstungssektor vor dem außerordentlichen EU-Gipfel Ende Mai, Aktien aus diesem Bereich zu erwerben. Zum Flugzeugbauer Airbus schrieb er, dass das Papier in einem "mehrjährigen Sweet-Spot" sei. Die finanzielle Entwicklung von Airbus sei am stärksten, wenn drei Faktoren zusammen kämen: steigende Volumina bei Schmalrumpfflugzeugen, ein im Vergleich zum Euro starker US-Dollar und das Fehlen größerer neuer Entwicklungsprogramme. Dies sei nun alles gegeben./ck/mis