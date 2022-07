NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Airbus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Die Papiere stehen als Favoriten des Analysten David Perry zudem auf der "Analyst Focus List". Er rechnet in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht am 27. Juli mit soliden Ergebnissen. Trotz einiger Herausforderungen dürfte der Flugzeughersteller seine Jahresziele bestätigen./ag/bek