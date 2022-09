NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Airbus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Der Ausblick liege nur leicht unter dem Konsens und dürfte damit beruhigen, schrieb Analyst David Perry am Freitag in einer ersten Reaktion auf die Signale vom Kapitalmarkttag. Airbus wolle wenig versprechen und dann lieber positiv überraschen. Die jüngsten Kurskorrektur sieht Perry als "hervorragende Einstiegsgelegenheit"./ag/zb