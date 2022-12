NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Airbus nach dem gekappten Auslieferungsziel für 2022 von 185 auf 170 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Aufgrund der reduzierten Flugzeugauslieferungen für das laufende Jahr sowie der in Aussicht gestellten Tempoverringerung beim Produktionsausbau bis 2025 habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2023 bis 2025 gesenkt, schrieb Analyst David Perry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die nun erwartet, kurzfristige Kursdelle könnten langfristig orientierte Anleger als Einstiegspunkt nutzen, empfahl er./edh/stk