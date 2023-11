JP Morgan Chase & Co.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Airbus nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Das operative Ergebnis (Ebita) und der Barmittelzufluss des Luft- und Raumfahrtkonzerns hätten die Konsensschätzungen zwar knapp verfehlt, schrieb Analyst David Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Beim Ebita gehe das aber auf eine unerwartete Rückstellung wegen höherer Kosten für einige Satellitenprogramme zurück, ohne die es positiv überrascht hätte. Und bei Barmittelzufluss sei die Größenordnung zu vernachlässigen. Einigen kurzfristigen Herausforderungen des Unternehmens stünden die sehr starken mittelfristigen Aussichten gegenüber./gl/jha/

