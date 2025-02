JP Morgan Chase & Co.

Airbus SE (ex EADS) Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Airbus nach hauseigenen Investorenveranstaltungen in den USA mit Luftfahrt- und Rüstungsunternehmen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Das Interesse amerikanischer Investoren an den europäischen Branchenunternehmen sei noch nie so hoch und so positiv gewesen, resümierte Analyst David Perry in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Im Fokus hätten vor allem Rheinmetall, Leonardo, BAE Systems, Airbus und Melrose Industries gestanden. Bis 2030 dürften die durchschnittlichen Militärausgaben der europäischen Nato-Länder von geschätzten zuletzt 2,1 Prozent auf mindestens 2,5 Prozent des jeweiligen Bruttoinlandsprodukts steigen. Bei Airbus habe die Aufmerksamkeit der Frage gegolten, ob die Lieferkettensituation sich verbessere und welche Auslieferungsziele sich der Konzern für 2025 setze. Perry traut Airbus für die kommenden Jahre ein "goldenes Zeitalter" zu./gl/mis

