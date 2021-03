NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Airbus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 111 Euro belassen. Am Markt preisten Investoren bereits eine länger andauernde Erholung ein, schrieb Analyst Andrew Humphrey in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Diese Annahme dürfte von einem Aufschwung des Luftverkehrs in der zweiten Jahreshälfte untermauert werden./bek/mis