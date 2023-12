RBC Capital Markets

Airbus SE (ex EADS) Sector Perform

13:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Eine eigene Umfrage in der Branche sei eindeutig positiv für die Luftfahrt, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Auf Sicht von sechs Monaten dürfte das Volumenwachstum 13 Prozent betragen. Das Preisumfeld wirke für die zivile Luftfahrt als Rückenwind, für das Segment Rüstung jedoch als Gegenwind. Die Mehrheit der befragten Zulieferer rechne damit, dass Airbus das Produktionsziel für den A320 erreicht./bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2023 / 21:02 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2023 / 21:02 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

