Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Airbus SE (ex EADS) Sell

13:41 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Airbus nach Auslieferungszahlen des Flugzeugbauers auf "Sell" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Analyst Philip Buller sprach in einer am Freitag vorliegenden Studie von einer soliden Entwicklung im ersten Halbjahr. Airbus liege allerdings erst bei 44 Prozent des Jahresziels - in den vergangenen 20 Jahren habe dieser Wert zur Jahresmitte im Schnitt bei etwa 48 Prozent gelegen. Damit habe Airbus im zweiten Halbjahr noch einige Arbeit vor sich./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2023 / 09:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus