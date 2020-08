FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Airbus nach Zahlen zum zweiten Quartal von 39 auf 49 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen. Der Flugzeugbauer habe schlechter als erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Alexander Hauenstein in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Unsicherheit bleibe bestehen und die Erwartungen für 2021 seien noch zu hoch. Rückschlagpotential könnte sich durch Überkapazitäten ungenutzter Flugzeuge ergeben, was zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ratenkürzungen notwendig machen könnte. Der höhere faire Wert basiere auf einem reduzierten Corona-Risikoabschlag./la/bek