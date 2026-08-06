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Symbol EADSF

Jefferies & Company Inc.

Airbus SE Hold

13:21 Uhr
Airbus SE Hold
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
214,95 EUR 2,95 EUR 1,39%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Hold" belassen. Die Flugzeugauslieferungen im Juli seien im Vorjahresvergleich stabil gewesen, hätten aber ihre Erwartung um drei Maschinen verfehlt, schrieb Chloe Lemarie am Freitag. Im zweiten Halbjahr reiche allerdings ein Wachstum von nur 8 Prozent, um die Jahresziele zu erreichen./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 04:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 04:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Airbus Hold

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
200,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
214,25 €		 Abst. Kursziel*:
-6,65%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
214,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,96%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
230,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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