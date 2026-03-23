Airbus Aktie
Marktkap. 130,99 Mrd. EURKGV 30,00
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Airbus von 210 auf 190 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Risiken wegen des Iran-Kriegs seien zwar vorhanden, aber bislang seien die Verwerfungen begrenzt, schrieb George McWhirter am Dienstag. Dabei präzisierte er, dass der Nahe Osten 11 Prozent der Lieferungen des Flugzeugbauers ausmache./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 06:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Airbus
Zusammenfassung: Airbus Hold
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
190,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
165,42 €
|Abst. Kursziel*:
14,86%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
163,14 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,46%
|
Analyst Name:
George McWhirter
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
217,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Airbus SE
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Barclays Capital
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