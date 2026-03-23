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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Airbus SE Hold

09:31 Uhr
Airbus SE Hold
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Airbus von 210 auf 190 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Risiken wegen des Iran-Kriegs seien zwar vorhanden, aber bislang seien die Verwerfungen begrenzt, schrieb George McWhirter am Dienstag. Dabei präzisierte er, dass der Nahe Osten 11 Prozent der Lieferungen des Flugzeugbauers ausmache./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 06:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus

Zusammenfassung: Airbus Hold

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
190,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
165,42 €		 Abst. Kursziel*:
14,86%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
163,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,46%
Analyst Name:
George McWhirter 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
217,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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