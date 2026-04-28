Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Airbus SE Hold

09:31 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Airbus nach Zahlen mit einem Kursziel von 190 Euro auf "Hold" belassen. Das erste Quartal des Flugzeugbauers sei stärker als sonst von der üblichen saisonalen Schwäche geprägt gewesen, schrieb George McWhirter am Mittwoch. Das operative Ergebnis (Ebit) und die Barmittelentwicklung sieht er klar unter den Erwartungen. Airbus gehe nach der verspäteten Auslieferung von gut 20 Flugzeugen nach China aber davon aus, sich davon im zweiten Quartal ebenso zu erholen wie von anhaltenden Qualitätsproblemen. Die Versorgung mit GFT-Triebwerken bleibe derweil der entscheidende Engpass für die Auslieferung von A320-Maschinen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 05:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus