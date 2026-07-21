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Symbol EADSF

Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)

Airbus SE Kaufen

11:56 Uhr
Airbus SE Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
206,50 EUR 7,36 EUR 3,70%
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STUTTGART (dpa-AFX Analyser) - Die LBBW hat Airbus von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 190 auf 230 Euro angehoben. Der optimistische Ausblick spiegele die Widerstandsfähigkeit und Sichtbarkeit des Geschäftsmodells des Flugzeugbauers im aktuell unsicheren Marktumfeld wider, schrieb Stefan Maichl in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Positiv sei zudem das vom Kapitalmarkt lange geforderte Aktienrückkaufprogramm, wenngleich der Umfang moderater als erhofft ausgefallen sei. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen für 2026 und die Folgejahre./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 09:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 10:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus

Zusammenfassung: Airbus Kaufen

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)		 Kursziel:
230,00 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
205,90 €		 Abst. Kursziel*:
11,70%
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
206,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,38%
Analyst Name:
Stefan Maichl 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
225,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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