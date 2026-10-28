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AI Analyse

RBC Capital Markets

Airbus SE Outperform

08:01 Uhr
Airbus SE Outperform
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Airbus SE
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Airbus nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 240 Euro auf "Outperform" belassen. Der Flugzeugbauer habe insgesamt die Erwartungen erfüllt, wobei der Umsatz die Konsensschätzung knapp verfehlt habe, schrieb Ken Herbert in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Der bestätigte Jahresausblick beinhalte ein recht deutliches Anziehen der Geschäfte im laufenden Schlussquartal. Herbert hält beim Rüstungsgeschäft eine positive Überraschung für möglich. Zudem sei das Management mit Blick auf weitere Verbesserungen bei den Lieferketten zuversichtlich./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 22:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 22:29 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Airbus Outperform

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
240,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
191,92 €		 Abst. Kursziel*:
25,05%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
194,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,33%
Analyst Name:
Ken Herbert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
230,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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