Airbus Aktie
Marktkap. 152,55 Mrd. EURKGV 30,00 Div. Rendite 1,61%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
AI Analyse
Airbus SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Airbus nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 240 Euro auf "Outperform" belassen. Der Flugzeugbauer habe insgesamt die Erwartungen erfüllt, wobei der Umsatz die Konsensschätzung knapp verfehlt habe, schrieb Ken Herbert in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Der bestätigte Jahresausblick beinhalte ein recht deutliches Anziehen der Geschäfte im laufenden Schlussquartal. Herbert hält beim Rüstungsgeschäft eine positive Überraschung für möglich. Zudem sei das Management mit Blick auf weitere Verbesserungen bei den Lieferketten zuversichtlich./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 22:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 22:29 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Airbus Outperform
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
240,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
191,92 €
|Abst. Kursziel*:
25,05%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
194,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,33%
|
Analyst Name:
Ken Herbert
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
230,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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