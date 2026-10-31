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Jefferies & Company Inc.

AIXTRON SE Buy

13:21 Uhr
AIXTRON SE Buy
Aktie in diesem Artikel
AIXTRON SE
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Die Investitionen der Betreiber sehr großer Cloud- und Rechenzentrums-Infrastrukturen seien für die Unternehmen der Halbleiterbranche der wichtigste Faktor, schrieb Janardan Menon in einer Branchenstudie am Montag. Aussagen von KLA, SK Hynix und ASM seien diesbezüglich positiv zu werten. Berichte über eine Übernahme von Lumentum durch Marvell rückten die Hersteller optischer Komponenten ins Rampenlicht. Die Aixtron-Aktien hätten zuletzt von Aufträgen für Leistungshalbleiter profitiert./bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 00:45 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 00:45 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AIXTRON SE

Zusammenfassung: AIXTRON Buy

Unternehmen:
AIXTRON SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
34,02 €		 Abst. Kursziel*:
29,34%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
33,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,60%
Analyst Name:
Janardan Menon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,08 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIXTRON SE

13:21 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 AIXTRON Halten DZ BANK
30.10.26 AIXTRON Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
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