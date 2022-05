NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Aixtron auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Wegen des starken Anstiegs von Lagerbeständen innerhalb des Sektors im ersten Quartal - begleitet von Anzeichen einer nachlassenden Endnachfrage - rechne er im kommenden Jahr dann mit einer Lagerbestandskorrektur samt der Gefahr erheblicher Einbußen bei Umsatz und Gewinn, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zur europäischen Chipbranche. Für Aixtron und ASML bleibe er aber dennoch optimistisch, da er für diese eine robuste Ertragslage erwarte./ck/gl