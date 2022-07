NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der Anlagenbauer für die Chipindustrie habe ein sehr starkes Zahlenwerk zum zweiten Quartal vorgelegt, schrieb Analystin Olivia Honychurch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie verwies darauf, dass der höchste Auftragseingang seit 2011 gemeldet wurde und die Jahresziele bestätigt worden seien./ck/mis