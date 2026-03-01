AIXTRON Aktie
Marktkap. 3,11 Mrd. EURKGV 22,90
WKN A0WMPJ
ISIN DE000A0WMPJ6
Symbol AIXXF
AIXTRON SE Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Aixtron nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 von 21 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Umsatz, Auftragseingang und operatives Ergebnis (Ebit) hätten sämtlich die Erwartungen überboten, schrieb Gustav Froberg am Freitagabend. Allerdings seien die Prognosen des Zulieferers für die hip-Branche für das laufende erste Quartal und das Gesamtjahr hinter den Erwartungen zurückgeblieben./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 17:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AIXTRON SE
Zusammenfassung: AIXTRON Buy
|Unternehmen:
AIXTRON SE
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
31,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
27,01 €
|Abst. Kursziel*:
14,77%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
27,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,31%
|
Analyst Name:
Gustav Froberg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AIXTRON SE
|11:56
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|10:46
|AIXTRON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:51
|AIXTRON Buy
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|AIXTRON Kaufen
|DZ BANK
|27.02.26
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|11:56
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|10:46
|AIXTRON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:51
|AIXTRON Buy
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|AIXTRON Kaufen
|DZ BANK
|27.02.26
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|10:46
|AIXTRON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:51
|AIXTRON Buy
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|AIXTRON Kaufen
|DZ BANK
|27.02.26
|AIXTRON Overweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|11.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|05.03.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|29.02.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|14.02.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|11:56
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|27.02.26
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|26.02.26
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|20.01.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.