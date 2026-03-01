Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

AIXTRON SE Buy

10:46 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Aixtron nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 von 21 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Umsatz, Auftragseingang und operatives Ergebnis (Ebit) hätten sämtlich die Erwartungen überboten, schrieb Gustav Froberg am Freitagabend. Allerdings seien die Prognosen des Zulieferers für die hip-Branche für das laufende erste Quartal und das Gesamtjahr hinter den Erwartungen zurückgeblieben./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 17:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

