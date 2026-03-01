DAX 24.671 -2,4%ESt50 5.988 -2,5%MSCI World 4.529 -0,6%Top 10 Crypto 8,5445 +3,9%Nas 22.668 -0,9%Bitcoin 56.274 +0,7%Euro 1,1699 -0,7%Öl 78,96 +8,9%Gold 5.398 +2,3%
Top News
Symrise-Aktie: Barclays Capital vergibt Equal Weight
Krieg in Nahost: DAX weit abgeschlagen - geordneter Anleger-Rückzug oder Panikverkäufe?
AIXTRON Aktie

27,12 EUR -0,10 EUR -0,37 %
STU
Marktkap. 3,11 Mrd. EUR

KGV 22,90
WKN A0WMPJ

ISIN DE000A0WMPJ6

Symbol AIXXF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

AIXTRON SE Buy

10:46 Uhr
AIXTRON SE Buy
Aktie in diesem Artikel
AIXTRON SE
27,12 EUR -0,10 EUR -0,37%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Aixtron nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 von 21 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Umsatz, Auftragseingang und operatives Ergebnis (Ebit) hätten sämtlich die Erwartungen überboten, schrieb Gustav Froberg am Freitagabend. Allerdings seien die Prognosen des Zulieferers für die hip-Branche für das laufende erste Quartal und das Gesamtjahr hinter den Erwartungen zurückgeblieben./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 17:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AIXTRON SE

Zusammenfassung: AIXTRON Buy

Unternehmen:
AIXTRON SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
27,01 €		 Abst. Kursziel*:
14,77%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
27,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,31%
Analyst Name:
Gustav Froberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIXTRON SE

11:56 AIXTRON Neutral UBS AG
10:46 AIXTRON Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:51 AIXTRON Buy Deutsche Bank AG
27.02.26 AIXTRON Kaufen DZ BANK
27.02.26 AIXTRON Hold Warburg Research
Nachrichten zu AIXTRON SE

dpa-afx Analystenstimme AIXTRON-Aktie tiefer: Deutsche Bank Research hebt Aixtron auf 'Buy' - Ziel 31 Euro AIXTRON-Aktie tiefer: Deutsche Bank Research hebt Aixtron auf 'Buy' - Ziel 31 Euro
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Aixtron auf 28 Euro - 'Neutral'
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Mittag leichter
finanzen.net AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag verlustreich
finanzen.net Aixtron, Auto1, ABO Energy: Das war diese Woche bei Nebenwerten los
finanzen.net AIXTRON SE-Aktie: Experten empfehlen AIXTRON SE im Februar mehrheitlich zum Kauf
finanzen.net AIXTRON SE: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: Letztendlich Gewinne im TecDAX
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX verbucht zum Handelsende Zuschläge
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: AIXTRON with robust results in a soft market environment
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
